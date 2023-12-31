Bakan Mehmet Şimşek'ten Ekonomiyle İlgili Yeni Yıl Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye dair yeni yıl mesajını paylaştı. Bakan Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Ekonomiyle İlgili Yeni Yıl Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek paylaşımında, ekonomiye dair 2024 mesajını yayımladı.

Ekonomi programının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerine dikkati çeken Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

- 2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # ekonomi # 2024 # enflasyon
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