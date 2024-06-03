Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! TÜİK'in son verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. TÜİK'in açıklamasına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

MEHMET ŞİMŞEK HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de son dakika açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne işaret eden Şimşek, "En kötüsü geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığına, dezenflasyon sürecine girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

- Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.