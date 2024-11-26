Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci beklentileri olumlu etkiledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu şekilde etkilediğini belirtti. Bakan Şimşek, bu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaparak, dezenflasyon sürecinin enflasyon beklentilerine yansıyan olumlu etkilerine dair verileri paylaştı.

Bakan Şimşek, özellikle mayıs ayında enflasyonun zirve yapmasının ardından, 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentilerinde ciddi bir düşüş yaşandığını vurguladı. Bu bağlamda, hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki değişimi tablo halinde paylaşan Bakan Şimşek, şu verileri sundu: "Mayıs ayında enflasyonda zirveyi gördüğümüz döneme kıyasla, 12 ay sonrası beklentilerinde hanehalkı için 12 puan, reel sektör için 8,2 puan ve piyasa katılımcıları için 6 puanlık bir iyileşme sağlandı."

Bu önemli iyileşmenin, enflasyonun katılıklarındaki azalma ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin enflasyonist baskıları hafifleterek, geleceğe dönük daha olumlu bir ekonomik görünüm oluşturduğunu ifade etti. Enflasyon beklentilerindeki düşüşün, Türkiye ekonomisinin daha sürdürülebilir bir büyüme yolunda ilerlemesine olanak tanıyacağına dikkat çekti.