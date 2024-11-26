Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci beklentileri olumlu etkiledi

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin beklentileri olumlu etkilediğini açıklayıp bunun üzerine konuştu.

Sude İnak Sude İnak
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci beklentileri olumlu etkiledi
Yayınlanma:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu şekilde etkilediğini belirtti. Bakan Şimşek, bu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaparak, dezenflasyon sürecinin enflasyon beklentilerine yansıyan olumlu etkilerine dair verileri paylaştı.

Bakan Şimşek, özellikle mayıs ayında enflasyonun zirve yapmasının ardından, 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentilerinde ciddi bir düşüş yaşandığını vurguladı. Bu bağlamda, hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki değişimi tablo halinde paylaşan Bakan Şimşek, şu verileri sundu: "Mayıs ayında enflasyonda zirveyi gördüğümüz döneme kıyasla, 12 ay sonrası beklentilerinde hanehalkı için 12 puan, reel sektör için 8,2 puan ve piyasa katılımcıları için 6 puanlık bir iyileşme sağlandı."

Bu önemli iyileşmenin, enflasyonun katılıklarındaki azalma ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin enflasyonist baskıları hafifleterek, geleceğe dönük daha olumlu bir ekonomik görünüm oluşturduğunu ifade etti. Enflasyon beklentilerindeki düşüşün, Türkiye ekonomisinin daha sürdürülebilir bir büyüme yolunda ilerlemesine olanak tanıyacağına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ekonomi Mehmet Şimşek
Günün Manşetleri
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Terör soruşturmasında 50 şüpheli için gözaltı kararı
Naci Görür depremden sonra uyardı
Dil Devrimi hedef oldu
Murat Kurum'dan kreşlerle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Terör soruşturmasında 50 şüpheli için gözaltı kararı Terör soruşturmasında 50 şüpheli için gözaltı kararı
18 şehirde Gürz-26 operasyonları 18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
Ankara’da kritik NATO ziyareti: Türkiye’ye yeni arabuluculuk rolü mü? Ankara’da kritik NATO ziyareti: Türkiye’ye yeni arabuluculuk rolü mü?