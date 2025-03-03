Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Bakan Şimşek'ten şubat ayı enflasyon verilerine dair ilk açıklama: Düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti.

Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

enflasyon Merkez Bankası Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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