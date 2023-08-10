Bakan tarih verdi! Ödemeler hesaplara yatacak

Milyonların gözü o açıklamada. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin ne zaman yatırılacağını duyurdu. Bakan ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: