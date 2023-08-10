Bakan tarih verdi! Ödemeler hesaplara yatacak
Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi. İşte ödemelerin yapılacağı tarih...
Milyonların gözü o açıklamada. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin ne zaman yatırılacağını duyurdu. Bakan ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak.