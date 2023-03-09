Bakanlık duyurdu: O paralar iade edilecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin, ücretlerinin iade edileceğini ve depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor" bilgisini verdi.
20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerin ücret ödemeye devam edeceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini ifade etti.
Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 9, 2023
20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir.
Kaynak: TRT HaberSözleşmeli personelle ilgili o duyuru yayımlandı Bakan Nebati açıkladı: Sıfır faizli kredi verilecek SGK'dan kritik EYT açıklaması Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması