Bakanlık duyurdu: O paralar iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin, ücretlerinin iade edileceğini ve depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.

Bakanlık duyurdu: O paralar iade edilecek
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Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor" bilgisini verdi.

20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerin ücret ödemeye devam edeceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

# gençlik ve spor bakanlığı # Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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