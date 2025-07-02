Bakanlıktan müjde: Başvuran ailelere 10 bin TL'nin üzerinde ödeme

Temmuz ayıyla birlikte evde bakım maaşının yanı sıra, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve SED yardımlarında da artışa gidilecek. Memur maaş katsayısına göre belirlenecek bu yeni tutarlar, 2026 Ocak ayına kadar geçerli olacak. Yapılacak zamlar, özellikle dar gelirli ve bakım yükü taşıyan aileler için önemli bir destek sağlayacak.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN YENİ DESTEK HAMLESİ

Aile Bakanlığı yeni sosyal destek projeleri üzerinde yoğun mesai harcıyor. Henüz detaylar resmi olarak duyurulmasa da, bakanlığın sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yeni yardım paketleri açıklanacak. Bu projelerin özellikle bakım yükü taşıyan, yaşlı ve engelli bireylere dönük olması bekleniyor.

KİMLER DESTEK ALABİLİR? ŞARTLAR NELER?

Evde Bakım Maaşı: Ağır engelli ve tam bağımlı bireylere bakanlara verilir.

Engelli Aylığı: En az %40 engelli raporu bulunan kişiler alabilir.

Yaşlılık Maaşı: 65 yaş üstü ve gelir sınırının altında kalanlara verilir.

SED Yardımı: Ekonomik sıkıntı yaşayan ve devlet korumasına girme riski taşıyan çocuklar için sağlanır.

TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz zammı kapsamındaki tüm ödemeler, hak sahiplerinin banka hesaplarına her ayın ikinci haftasından itibaren yatırılacak. Ödemeler aylık ve düzenli şekilde devam edecek.

