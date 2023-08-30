Balıkçılar girdilerden yakındı

HABER - KAMERA: BAHTİYAR BODUR

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Balıkçı Barınağında hazırlıklar tamamlandı. Balıkçılar, 1 Eylül tarihinde denize açılmayı bekliyor.

Akaryakıttaki artış balıkçılar için büyük sorun. Tekne, motor, ağ bakımlarını yaptılar ancak giderler onları zorluyor.

Hepsinin umudu iyi bir sezon geçirmek.