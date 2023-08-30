Balıkçılar girdilerden yakındı

Kocaeli'de balıkçılar virabismillah demek için son hazırlıklarını yaptı. ÖTV'siz mazot almalarına rağmen yakıt fiyatlarının artmasına tepkililer. Giderlerin çok yüksek olduğunu söyleyen balıkçılar iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Balıkçılar girdilerden yakındı

HABER - KAMERA: BAHTİYAR BODUR

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Balıkçı Barınağında hazırlıklar tamamlandı. Balıkçılar, 1 Eylül tarihinde denize açılmayı bekliyor.

Akaryakıttaki artış balıkçılar için büyük sorun. Tekne, motor, ağ bakımlarını yaptılar ancak giderler onları zorluyor.

Hepsinin umudu iyi bir sezon geçirmek.

# balıkçılık # av sezonu
Çok Okunanlar
Türkiye'nin dört bir yanında zafer kutlamaları!
Türkiye'nin dört bir yanında zafer kutlamaları!
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
İşte UEFA ülke puanında son durum
İşte UEFA ülke puanında son durum
İçki fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar
İçki fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Açık alanda alkol içmek yasak mı?
Açık alanda alkol içmek yasak mı?
Öne Çıkanlar 30 Ağustos işte böyle kazanıldı! MSB'den duygulandıran paylaşım - Ulusal Kanal 30 Ağustos işte böyle kazanıldı! MSB'den duygulandıran paylaşım - Ulusal Kanal Türkiye'nin dört bir yanında zafer kutlamaları! Türkiye'nin dört bir yanında zafer kutlamaları!