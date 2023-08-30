Balıkçılar girdilerden yakındı
Kocaeli'de balıkçılar virabismillah demek için son hazırlıklarını yaptı. ÖTV'siz mazot almalarına rağmen yakıt fiyatlarının artmasına tepkililer. Giderlerin çok yüksek olduğunu söyleyen balıkçılar iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyor.
HABER - KAMERA: BAHTİYAR BODUR
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Balıkçı Barınağında hazırlıklar tamamlandı. Balıkçılar, 1 Eylül tarihinde denize açılmayı bekliyor.
Akaryakıttaki artış balıkçılar için büyük sorun. Tekne, motor, ağ bakımlarını yaptılar ancak giderler onları zorluyor.
Hepsinin umudu iyi bir sezon geçirmek.
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