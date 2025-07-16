Başkalarına iş bulan platformun çalışanları yapay zeka nedeniyle işsiz kaldı

İŞ BULANLAR İŞSİZ KALDI

İş arayanlara destek sağlayan ve kariyer sürecine aracılık eden Indeed ve Glassdoor, kendileri için iş aramaya başlayabilir. Şirketlerin Japonya merkezli ana kuruluşu Recruit Holdings, yapay zeka temelli dönüşüm nedeniyle yaklaşık 1300 çalışanını işten çıkarıyor.

TÜM BİRİMLER ETKİLENİYOR

Reuters’ın ulaştığı şirket içi belgelerde, işten çıkarmaların yalnızca Ar-Ge ve teknoloji departmanlarıyla sınırlı kalmayacağı, tüm birimleri kapsayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, Glassdoor’un operasyonları tamamen Indeed çatısı altına alınacak.

Recruit Holdings CEO’su Hisayuki Idekoba, alınan kararın arkasında yapay zekayla daha hızlı ve verimli bir işe yerleştirme süreci olduğunu söyledi. Şirket, geliştirdikleri sistemlerin her 2,2 saniyede bir kişiyi işe yerleştirdiğini öne sürüyor.

ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER DE GELİYOR

Yapısal dönüşüm sadece çalışanları değil, üst yönetimi de etkiliyor. Glassdoor’un CEO’su 1 Ekim’de görevinden ayrılacak. Indeed’in İnsan Kaynakları yöneticisi de şirketten ayrılıyor ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.

AMAZON VE MİCROSOFT DA AYNI YOLDA

Yapay zeka kaynaklı işten çıkarmalar sadece bu şirketlerle sınırlı değil. Microsoft kısa süre önce 9 bin çalışanla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Amazon CEO’su Andy Jassy de benzer şekilde, “Yapay zeka operasyonel verimliliği artırdığı için daha az beyaz yakalı çalışana ihtiyaç duyulacak,” ifadelerini kullandı.