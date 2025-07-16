Başkalarına iş bulan platformun çalışanları yapay zeka nedeniyle işsiz kaldı

Indeed ve Glassdoor'da 1300 kişi işten çıkarılıyor. İş bulma platformlarında çalışan bu isimler, yapay zekanın devreye girmesiyle kendi işlerini kaybediyor. Şirketin ana hedefi tüm süreçleri yapay zeka ile entegre hale getirmek

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Başkalarına iş bulan platformun çalışanları yapay zeka nedeniyle işsiz kaldı
Yayınlanma:

İŞ BULANLAR İŞSİZ KALDI

İş arayanlara destek sağlayan ve kariyer sürecine aracılık eden Indeed ve Glassdoor, kendileri için iş aramaya başlayabilir. Şirketlerin Japonya merkezli ana kuruluşu Recruit Holdings, yapay zeka temelli dönüşüm nedeniyle yaklaşık 1300 çalışanını işten çıkarıyor.

TÜM BİRİMLER ETKİLENİYOR

Reuters’ın ulaştığı şirket içi belgelerde, işten çıkarmaların yalnızca Ar-Ge ve teknoloji departmanlarıyla sınırlı kalmayacağı, tüm birimleri kapsayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, Glassdoor’un operasyonları tamamen Indeed çatısı altına alınacak.

Recruit Holdings CEO’su Hisayuki Idekoba, alınan kararın arkasında yapay zekayla daha hızlı ve verimli bir işe yerleştirme süreci olduğunu söyledi. Şirket, geliştirdikleri sistemlerin her 2,2 saniyede bir kişiyi işe yerleştirdiğini öne sürüyor.

ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER DE GELİYOR

Yapısal dönüşüm sadece çalışanları değil, üst yönetimi de etkiliyor. Glassdoor’un CEO’su 1 Ekim’de görevinden ayrılacak. Indeed’in İnsan Kaynakları yöneticisi de şirketten ayrılıyor ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.

AMAZON VE MİCROSOFT DA AYNI YOLDA

Yapay zeka kaynaklı işten çıkarmalar sadece bu şirketlerle sınırlı değil. Microsoft kısa süre önce 9 bin çalışanla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Amazon CEO’su Andy Jassy de benzer şekilde, “Yapay zeka operasyonel verimliliği artırdığı için daha az beyaz yakalı çalışana ihtiyaç duyulacak,” ifadelerini kullandı.

işsiz yapay zeka
Günün Manşetleri
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Şap virüsü bu yıl daha ölümcül!
FETÖ’ye gıda kolisi kılıfıyla finans!
Hakmar ve Tatbak’a kayyum!
“Vatan Partisi o gece en öndeydi”
Çok Okunanlar
CarrefourSA’da dev indirim! CarrefourSA’da dev indirim!
Altın fiyatları yeniden yükselişte Altın fiyatları yeniden yükselişte
Mevduat faizinde dikkat çeken tablo Mevduat faizinde dikkat çeken tablo
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor! Akaryakıt fiyatları cep yakıyor!
77. Emmy Ödülleri için geri sayım başladı 77. Emmy Ödülleri için geri sayım başladı