Bayram ikramiyeleri emeklilerin yüzünü güldürmedi

Her yıl ramazan ve kurban bayramında ödenen ikramiye 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Emeklilerin hesabına ödemeler 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Yüksek enflasyon karşısında alım gücü günden güne düşen emekli, 3 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 16 milyon emekli 3 bin lira ikramiyeyi bayram öncesinde alacak ancak, cepler bayram etmeyecek. Emekli kara kara düşen alım gücünü ve kaynamayan tencereyi düşünüyor.

Kasapta fiyatlara baktığımızda dana kıymanın kilosu 540 liradan, dana kuşbaşının 560 liradan kuzu pirzolanın kilosu ise 620 liradan başlıyor.