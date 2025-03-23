Bayram ikramiyesi ödemeleri 24 Mart’ta başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin takvimini açıkladı. Buna göre, ödemeler 24 Mart Pazartesi itibarıyla başlayacak ve sigorta türüne göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

SGK’nın duyurusuna göre:

SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günleri:

17, 18, 19 olanlar: 24 Mart

20, 21, 22 olanlar: 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlar: 26 Mart

Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alanlar: 27 Mart

Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanlar: 28 Mart (Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte yatırılacak.)

İKRAMİYE TUTARI 3000 TL OLACAK

Bu yıl emeklilere 3.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ancak, ikramiyenin artırılması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yürütülen yasal düzenlemelerin tamamlanması halinde fark tutarlarının da en kısa sürede hesaplara yatırılacağı bildirildi.

TBMM’de devam eden kanun çalışmasının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark ödemelerinin de hesaplara geçmesi bekleniyor.