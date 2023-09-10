Benzin ve motorine o tarihde büyük zam gelecek!

Brent petrol 90 doları aştı çok daha yukarılara 107 dolarlara kadar tırmanacağı tahminleri yapılmaya başlandı. ABD'nin ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 sonunda 93 doları göreceğini öngörüsünü değiştirdi ve brent petrol fiyatlarının Aralık 2024'te muhtemelen varil başına 107 dolara çıkacağını açıkladı. Bu da benzin ve motorine çok büyük zamlar geleceğinin habercisi oldu.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası benzin ve motorine kallavi zam haberi geldi. Benzin ve motorin zammın 13 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 liraya dayanacak. Motorin fiyatı Adıyaman, Hakkari, Mardin, Muş ve Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde 41 TL’nin eşiğine gelecek.

MOTORİNE 1 LİRA 50 KURUŞ ZAM

Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk zam geliyor. Benzinin litre fiyatı ise 1 lira zamlanacak. Zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul’da 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak. Motorin zammın ardından Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak.

BENZİNE DE 1 LİRA ZAM GELİYOR

Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor. Benzinin litresi İstanbul'da 36,75 TL'den 37.75 liraya, Ankara'da 37,18 TL'den 38.18 liraya, İzmir'de ise 37,24 TL'den 38.24 TL'ye yükselecek.

BENZİNE VE MOTORİNE DEV ZAM İDDİASI

Ekonomist Şeref Oğuz ise, "Benzin ve motorinde 50 TL'ye doğru. ÖTV oranları yeniden arttırılıyor. Eylül'de okul fiyatları yanı sıra akaryakıt zamları ile aylık çift hane artışlara hazır olun.. OVP hedefi şimdiden şaşmaya başlıyor. Zira kamu harcamaları, vergi ve #enerji zamları dinmek bilmiyor." paylaşımı yaptı.

10 Eylül 2023 Pazar güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,24 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 36,80 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Ankara benzin fiyatı: 37,18 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL