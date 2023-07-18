Bir ilde daha ekmeğe zam geldi!

Kocaeli Fırıncılar Odası'nın ekmek ve simit için yüzde 50 zam talebi KESOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi. Böylece, 19 Temmuz itibariyle 210 gram ekmek fiyatı 5 liradan 7,50 liraya yükseldi. Ayrıca, 100 gram simit fiyatı da 10 liraya çıktı.

HALK EKMEK DE NASİBİNİ ALDI

Fırınlarda satılan ekmeğin yanı sıra Halk Emek fiyatına zam geldi. Alınan karara göre 210 gram halk ekmek 5 liradan satılacak.

Kaynak: karar.com