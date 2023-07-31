Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı! İşte yeni tarih

Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sirtesinden yapıldı.

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi.

Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.