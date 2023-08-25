Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,0 değer kazancıyla günü 7.716,67 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
Son Güncelleme:

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 224,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 157,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 azalırken, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 1,42 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, kısıtlayıcı para politikalarının, toplam arz ve talebin daha iyi dengeye getirilmesine yardımcı olacağını ve enflasyonist baskıları azaltacağını söyledi.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikalarını kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetinde olduklarını aktaran Powell, "Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceğimize karar verirken dikkatli ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aşağı yönlü revize edilerek 69,5 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, dış ticaret, üretici enflasyonu ve ekonomi güven endeksinin, yurt dışında ise enflasyon, büyüme ve imalat sanayi sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

# borsa istanbul # BIST 100
Çok Okunanlar
Padişahların deprem kararı!
Padişahların deprem kararı!
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Kudüs'ün gizli mağarası!
Kudüs'ün gizli mağarası!
Sarımsağı 1 yıl boyunca saklama yöntemi! Küflenme ve filizlenmesi duruyor. Taze kalıyor
Sarımsağı 1 yıl boyunca saklama yöntemi! Küflenme ve filizlenmesi duruyor. Taze kalıyor
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Öne Çıkanlar Dolara Büyük Darbe! | BRICS Para Birimi Geliyor! Dolara Büyük Darbe! | BRICS Para Birimi Geliyor! Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı