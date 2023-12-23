Borsa İstanbul 150 Yaşında

Borsa İstanbul 150 yaşına girdi. Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreninde piyasayı manipüle etmek isteyene fırsat verilmeyeceği vurgulandı. Borsanın, 2023'te günlük ortalama işlem hacmi 134 milyar lira civarında kaydedildi.

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Borsa İstanbul 150'nci yaşı kutlandı. Ayrıca borsanın 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi başlatıldı. Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, borsanın kapsayıcı bir endeksle taçlandırıldığını ifade etti.

Arıcan, borsanın, önümüzdeki dönemde de ekonomiye katkı vermeyi sürdüreceğini belirtti. Öte yandan borsanın, 2023'te günlük ortalama işlem hacmi 134 milyar lira civarında kaydedildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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