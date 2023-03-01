Adalet Bakanı Bozdağ'dan "fahiş kira artışı" açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, fahiş kira artışlarıyla ilgili "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan "fahiş kira artışı" açıklaması
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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