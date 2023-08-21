Bu haftaya dikkat! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak çözüm!

Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Güne Başlarken programında Ekonomist Serhat Latifoğlu, ekonomiye ilişkin gündemi değerlendirdi. Latifoğlu, vatandaşın cebini rahatlatıcak çözümleri sıraladı.

Son Güncelleme:

Türk halkı, AK Parti'nin çözümsüz ekonomi politikaları sonucu, zor günler geçiriyor. Ekonomideki yanlış kararlar, halkın sırtına vergi ve zam olarak geri dönüyor. Konuya ilişkin, Ekonomist Serhat Latifoğlu, bu sıkıntıların çözümünü Ulusal Kanal ekranlarında anlattı.

Serhat Latifoğlu, enflasyona endeksli mevduatların geliştirilmesi gerektiğini aktardı. Kur korumalı mevduatın Türkiye ekonomisine ve kur istikrarına önemli katkılar sağladığı belirtti. Döviz talebinin düşürülmesi ve TL’ye geçişi teşvik etmek için faizlerin yükseltilmesi veya yeni enstrümanlar geliştirilmesi gerektiği ifade etti. Türkiye’nin yüksek enflasyonunun yapısal sorunlardan kaynaklandığı ve bunun çözülmesi için planlama ve yapısal reformların önemli olduğu belirti. Ayrıca Latifoğlu Enflasyonla mücadelede sıkı para politikaları, tasarruf politikaları ve üretimin artırılması gibi önlemler alınması gerektiği vurguladı.

# Serhat Latifoğlu # ekonomik kriz
Çok Okunanlar
2024 resmi tatil günleri
2024 resmi tatil günleri
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
9.000 yıl öncesi akrabalarına ulaşıldı!
9.000 yıl öncesi akrabalarına ulaşıldı!
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Öne Çıkanlar Kıbrıs’ta Enerji Savaşı! Türkiye’nin Bölgedeki Rolü Ne Olacak? Prof. Dr. Fahri Erenel - Ulusal Kanal Kıbrıs’ta Enerji Savaşı! Türkiye’nin Bölgedeki Rolü Ne Olacak? Prof. Dr. Fahri Erenel - Ulusal Kanal Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih