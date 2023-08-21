Bu haftaya dikkat! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak çözüm!

Türk halkı, AK Parti'nin çözümsüz ekonomi politikaları sonucu, zor günler geçiriyor. Ekonomideki yanlış kararlar, halkın sırtına vergi ve zam olarak geri dönüyor. Konuya ilişkin, Ekonomist Serhat Latifoğlu, bu sıkıntıların çözümünü Ulusal Kanal ekranlarında anlattı.

Serhat Latifoğlu, enflasyona endeksli mevduatların geliştirilmesi gerektiğini aktardı. Kur korumalı mevduatın Türkiye ekonomisine ve kur istikrarına önemli katkılar sağladığı belirtti. Döviz talebinin düşürülmesi ve TL’ye geçişi teşvik etmek için faizlerin yükseltilmesi veya yeni enstrümanlar geliştirilmesi gerektiği ifade etti. Türkiye’nin yüksek enflasyonunun yapısal sorunlardan kaynaklandığı ve bunun çözülmesi için planlama ve yapısal reformların önemli olduğu belirti. Ayrıca Latifoğlu Enflasyonla mücadelede sıkı para politikaları, tasarruf politikaları ve üretimin artırılması gibi önlemler alınması gerektiği vurguladı.