Bu kişilerin kredi kartı limitleri dondurulacak

Nakit ihtiyacını karşılayamayan vatandaş kredi kartına sarılmaya devam ediyor. Bankalar taksitli işlemlerde ve nakit avans işlemlerinde sınırlama getirmişti. Nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların uyarı mesajı ile karşı karşıya kaldı.

Talep enflasyonunun beklenildiği ölçüde azalmaması, TCMB'nin bankalara yönelik peş peşe kısıtlayıcı talimatlar göndermesine neden olurken, kredi kartı işlemlerine yönelik hayata geçirilen kısıtlamalar, çok sayıda kart sahibinin alternatif yollara sapmasına neden oldu.

NAKİT AVANS İŞLEMLERİNE KISITLAMA

Sözcü'de yar alan habere göre; Yılın ilk aylarında alınan karar ile birçok banka, 12 aylık taksitli nakit avans işlemlerinde vadeyi 3 aya düşürmüştü. Bu durum, daha düşük faizli olduğu için ihtiyaç kredisi yerine nakit avans uygulamasını tercih eden kullanıcılara büyük bir darbe vururken, alınan kararın ardından çok sayıda kişi nakit temin etmek için kredi kartı ile usulsüz kullanım gerçekleştirmeye başladı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DONDURULACAK

Bankalar tarafından kart sahiplerine gönderilen mesajda, "İhtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı kullanımıyla döviz ve altın alımı, vadeli mevduat, repo, hisse senedi yatırımı yapılması, kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık sistemi dışına para çıkarılması yetkili mercilerce kullanım amacına aykırı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan çok sayıda banka, geçmiş dönemde mevcut kredi kartı limitinin yüzde 100'ü için nakit avans izni sunarken, söz konusu oran birçok bankada yüzde 25 ve yüzde 50 oranlarına çekildi. Mevcut limitinin tamamını nakit ihtiyacı için kullanmak isteyen çok sayıda kart sahibinin emtia başta olmak üzere çeşitli harcamaları nakite çevirme ve halk arasında 'bozdurma' adı verilen yöntemleri kullanmasının usule aykırı olduğunu belirten bankalar, söz konusu aykırı işlemleri tespit edilen kullanıcıların kredi kartı limitlerinin kullanıma kapatılacağı uyarısında bulundu.