Bu yöntem doğalgaz faturasını düşürüyor

Yılda bir kez, özellikle kış mevsiminden önce yaptırılan kombi bakımı, enerji verimliliğini artırarak doğal gaz faturalarında yaklaşık yüzde 15 azalma sağlıyor ve kombinin ömrünü uzatıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Bu yöntem doğalgaz faturasını düşürüyor
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Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, düzenli kombi bakımı yaptırmanın cihazın verimli çalışmasını sağlayarak kombinin performansını maksimum seviyede tuttuğunu, böylece enerji kayıplarını önleyerek daha az doğal gazla daha fazla ısınma sağladığını söyledi.

"Kombi verimli çalıştığında daha az doğal gaz kullanır"

Kombide biriken kir, toz ve kirecin zamanla yanma verimliliğini düşürerek enerji tüketimini artırdığını belirten Karataş, "Düzenli bakım, doğrudan doğal gaz faturalarını düşürüyor. Kombi verimli çalıştığında daha az doğal gaz kullanır, bu da doğal gaz faturalarında yüzde 10 ila 15 arasında tasarruf sağlar. Ayrıca sıcak su ve ısınma için gerekli enerji miktarı da optimize edilir." diye konuştu.

Karataş, bakım yapılmayan kombilerin performansının düştüğünü vurgulayarak, "Bu durum arızaların meydana gelme olasılığını yükseltir ve uzun vadede tamir masraflarının artmasına yol açar. Düzenli bakım, kombinin ömrünü uzatmada kritik bir rol oynar. Parçaların temizlenmesi ve kontrol edilmesi, arızaların erken fark edilmesini sağlar ve cihazın ömrünü ortalama 3-5 yıl uzatabilir." ifadelerini kullandı.

Kombilerde yıllık bakımın yanı sıra gaz kaçağı kontrolü, su basıncı, radyatörlerin havasını almak, filtre ve brülör temizliği gibi düzenli bakımların da yapılması gerektiğini anımsatan Karataş, "Olası kaçakların tespit edilmesi güvenlik ve enerji kaybını engellemekte büyük önem taşıyor. Radyatörler hava yaptığında ısının düzgün dağılmasını engelliyor, bu yüzden radyatörlerin kontrol edilip havasının alınması ısının daha verimli şekilde yayılmasını sağlıyor." dedi.

"İyi bir yalıtımının olması ısı kayıplarını engeller"

Karataş, farklı uygulamalarla da yüzde 10 ila 30 arasında enerji tasarrufu yapılabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

- Oda termostatı kullanımı gereksiz ısıtmayı engelleyerek enerji verimliliğini artırır. Evin ve pencerelerin iyi bir yalıtımının olması ısı kayıplarını engeller. Yoğuşmalı kombi kullanımı ve kombiyi düşük sıcaklıkta çalıştırmak daha az doğal gaz kullanımıyla tasarruf sağlar. Radyatörlerin etrafının açık olması gerekir çünkü önünün eşyalarla, perdelerle kapatılması ısının odaya yayılmasını engeller. Tasarruf oranları evin mevcut durumu, kombi tipi ve uygulanan enerji verimliliği önlemlerine göre değişiklik gösterebilir.
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