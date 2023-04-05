Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri 14-19 Nisan'da ödenecek

Emeklilerin beklediği haber geldi. Emekli maaşlarına zam yapılmasının üstüne bayram öncesi yatacak ikramiye tutar ve tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenmesi ile ilgili açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, emeklilerin aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek.

SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında olanlardan ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 19 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

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