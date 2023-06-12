Cari açık 30 milyar dolara yaklaştı: Cari işlemler dengesi nisan ayında 5,4 milyar dolar açık verdi

Dövize bağımlılık cari açığı beklentinin üzerinde yükseltti. Cari işlemler dengesi nisan ayında 5,4 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Yılın ilk 4 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.6 yükselerek 29 milyar 726 milyon dolara ulaştı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 milyon dolar açık verdi. Yurt dışından kaçak olan getirilen altın da döviz ihtiyacı doğurdu.

Açığı artıran en büyük etkenlerin başında ise enerji geliyor.

Cari açığın düşürülmesi hedeflenirken faizi yükseltecek, sıcak parayı ülkemize sokacak politikaya yönelim yeniden ısıtılıp sofraya kondu.

Cari açığın kapanması için hükümetin izlediği yol haritası oldukça önem kazanıyor. Peki ne yapılması gerekiyor? Bu noktada enerji iş birliği için İran ile ilişkiler önem kazanıyor.

Türkiye'nin döviz bağımlılığın önüne geçmesi için liralaşma politikasını kararlı şekilde uygulaması da şart.