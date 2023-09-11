Cari açık belli oldu! Temmuzda 5,5 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Cari açık Ocak-Temmuz döneminde ise 42,3 milyar dolar oldu.

Cari açık belli oldu! Temmuzda 5,5 milyar dolar açık verdi
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Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 4,45 milyar dolar açık verileceği yönünde oluşmuştu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, 717 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net hata ve noksan kalemi temmuz ayında 4 milyar 413 milyon dolar fazla verirken, yılın ilk 7 ayında 711 milyon dolar açık verdi.

Cari açık Ocak-Temmuz döneminde ise 42,3 milyar dolar oldu.

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# cari açık # Merkez Bankası
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