Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 31 Ekim 2024 altın fiyatları

Orta Doğu'daki gerilim ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla altın rekor üstüne rekor kırıyor. 2 bin 787 doları aşan ons altın ile birlikte gram altında yeni rekora imza attı. 31 Ekim 2024 altın fiyatları kaç lira oldu?

Mert Sagit Mert Sagit
Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 31 Ekim 2024 altın fiyatları
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Ons altın fiyatı değer kazanmaya devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ons altın 2 bin 787 dolara kadar ulaştı. Peki Kapalıçarşı’da gram altın ve çeyrek altın kaç liradan satılıyor?

ALTINDA REKOR

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin ABD Merkez Bankasının yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi verebileceğini söylerken, Orta Doğu'da İsrail'in saldırıları ve ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altındaki risk iştahını koruduğunu belirtti.

 Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 180 TL, çeyrek altın 5 bin 176 TL, yarım altın 10 bin 345 TL, tam altın ise 20 bin 616 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı kuyumcuları yıl sonunda gram altının 3 bin 300 TL'ye ulaşabileceğini belirtti.

31 EKİM 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.072,47

Gram altın satış: 3.072,86

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.116,00

Çeyrek altın satış: 5.184,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.201,00

Yarım altın satış: 10.361,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 20.403,00

Tam altın satış: 20.650,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.805,00

Cumhuriyet altını satış: 21.120,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.936,00

Ata altın satış: 21.188,00

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