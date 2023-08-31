Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Depremzede balıkçılara destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere balıkçılarla ilgili yaptığı konuşmada, balıkçılara destek verileceğini açıkladı. Erdoğan, yarından itibaren gemi başına 3500 ila 60 bin lira arasında desteğin depremzede balıkçıların hesaplarına yatırılacağını söyledi. Erdoğan konuya ilişkin şunları ifade etti:

- Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt desteği veriyoruz. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine indirimli kredi sağlıyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarından itibaren gemi başına 3500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz 1000'den fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balık yeri doldurulamaz bir besin kaynağıdır. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak denizlerimiz de bize sahip çıkar. 2022 Ekim'inde Marmara Denizi'nde görülen müsilaj bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok iyi göstermiştir. Bu sıkıntılı durum karşısında hemen harekete geçtik. Müsilajın hemen temizlenmesini sağladık. İlgili kurumlar ile çalışmalar başlattık. Bir daha müsilaj olmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor.