Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Bugün Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Bugün Toplandı
Editör: Yağmur Biçen
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci  ve kurum, kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla toplantı başladı.

KRİPTO VARLIĞI OLANLARIN DİKKATİNE!

Kurulun toplantısının sonucunda Kripto varlık düzenleme taslağı, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum ve KİT reformuna dair yazılı açıklamalar yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cevdet yılmaz # Kripto para
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