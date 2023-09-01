Denizlerde av sezonu başladı!

Yeni sezona sayılı günler kala ağlar onarıldı, tekneler boyandı, motorlar bakımdan geçirildi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erdi.

Sezonun ilk heyecanı Trabzon, Samsun, Zonguldak, Balıkesir ve İstanbul'da yaşandı.

Bereketli bir sezon için dualar edildi, horon tepildi, havaifiişek gösterileri yapıldı.

Saatler 12'yi gösterdiğinde balıkçılar denizlere açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEZON AÇILIŞINDA KONUŞTU

İstanbul Poyrazköy Yat Limanın'da düzenlenen 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen balıkçılara destek verileceğini açıkladı.

2022 yılında Marmara Denizi'nde görülen müsilaja ilişkin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi,, ""müsilajı kısa süre içerisinde biz temizledik tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi" dedi.

Sezonun ilk balıkları ağlara takıldı, Marmara Denizi'nde av sezonu sardalya, hamsi ve istavritle başladı.