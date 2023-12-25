Devlet Korumasından Yararlanmış 851 Genç Kamuya Atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına atama törenine katıldı.

Göktaş, gençler ve çocuklar için yürütülen çalışmaların ayrı bir önemi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- İnsan hayatındaki önemli gelişim evrelerinden biri, iş hayatına başlamaktır. Artık bir çalışan olarak üretecek, yaptığınız işlerin sonucunu görecek, karşılığını alacak ve hayattaki en önemli başarı hislerinden birisi olan kendini geliştirmenin gururunu yaşayacaksınız. Bu yüzden bugün, sizler için hayatınızda hep hatırlayacağınız önemli bir gün olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sık sık vurgular. Bizim toplumumuzun en büyük değeri ve gücü, nitelikli insan kaynağımızdır. Türkiye, önümüzdeki yüzyılda tarih yazacak. Bu da sizin gibi gençlerin emekleriyle olacak. Bakanlık olarak devlet korumasındaki çocuklarımıza yönelik sağladığımız hizmetlerin içinde onların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak ve iş hayatına katılımlarının temelini atmak da yer alır. İşveren kurum ve kuruluşlar ile köprüler kurarak, gençlerimizin imkanlarını çeşitlendiriyoruz.