Devreden hububatta fiyat belirlendi! Toprak Mahsülleri Ofisi ton başına uygulanacak satış fiyatlarını duyurdu
Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu günlerde hububat üreticilerinin beklediği haber geldi. Toprak Mahsülleri Ofisi, önceki yıllardan "devreden" buğday ve arpa stokları için ton başına uygulanacak satış fiyatlarını duyurdu.
Hasat dönemi geldi, üreticilerin gözü kulağı devreden hububatlardaki satış fiyatlarında.
Hububat üreticilerinin beklediği haber TMO'dan geldi. TMO, 2023-2024 sezonu için önceki yıllardan devreden ürün stoklarının ton başına satış fiyatlarını duyurdu.
Devreden stoklarda makarnalık buğday 10 bin 200 lira, ekmeklik buğday 9 bin 350 lira, arpa ise 7 bin 727 lira olarak belirlendi.
TMO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, hasat dönemi çiftçilerin artan ihtiyaçlarının bir nebze olsun hafifletilmesi amaçlanıyor.
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