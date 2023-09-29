Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Dış ticaret açığı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 düşüşle 8,6 milyar dolar oldu.

Dış Açık 8 Milyar 657 Milyon Dolar

Buna göre ihracat ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak kaydedildi.



Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 azalışla 8,6 milyar dolar oldu. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 0,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da 0,9 yükselerek 21 milyar 454 milyon dolardan 21 milyar 655 milyon dolara çıktı.

8 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artışla 82,3 milyar dolara yükseldi.