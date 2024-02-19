Dış ticaret açığı 6,2 milyar dolar oldu! Bakan Ömer Bolat son verileri açıkladı

Geçen yılın temmuz ayında 12,5 milyar dolar olan dış ticaret açığı, bu yılın ocak ayında 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıkladı.

Bakan Ömer Bolat, 2023 yılı ve bu yılın ocak ayına ilişkin ihracat, ithalat, dış ticaret ve cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bolat, 2024 yılının ilk ayında yıllıklandırılmış ihracatın 256,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Geçen yıl temmuzda 32,3 milyar dolar olan ithalat bu yılın ocak ayında 26,2 milyar dolara geriledi.

İthalattaki düşüş devam ettiğini ifade eden Bakan Bolat, ithalatın yıllıklandırılmış bazda son 15 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Aralık 2023'te 4,2 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini sürdürdü.