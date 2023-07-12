Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara, görevde yükselme sınavı sonucuna göre 240 şube müdürü alacak. Başvurular 17-28 Temmuz arasında yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Son Güncelleme:

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 17- 28 Temmuz'da başvuru yapabilecek. 

Başvurular, https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi üzerinden alınacak.

Adayların Ankara'da yapılacak yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan ise en az 70 puan alması gerekecek.

Kaynak: TRT Haber

# diyanet işleri başkanlığı
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Canan Karatay ters köşe yaptı!
2 İstanbul'da elektrikler gidecek!
3 Öldürücü ve kavurucu sıcaklara dikkat!
4 12 Temmuz Resmi Gazete kararları
5 Spor terapistlerin önerdiği hareketler!