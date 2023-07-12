Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 17- 28 Temmuz'da başvuru yapabilecek.

Başvurular, https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi üzerinden alınacak.

Adayların Ankara'da yapılacak yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan ise en az 70 puan alması gerekecek.