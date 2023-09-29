Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel öncülüğünde iş adamları ile bir araya gelip, Diyarbakır’a davet ettiklerini söyleyen Yüksel, "Diyarbakır’da altın fuarımız olacak. Dubaili dostlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik, kentimizi ve hasır bileziğimizi anlattık. İlişkilerimizi daha da geliştirip sektörümüze, kentimize ve ülkemize katkılar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır Hasır Bileziği Dubai'de Tanıtıldı!

El emeği ile üretilen narin parçaların başında gelen Diyarbakır hasır bileziği estetiksek açıdan çeşitlilik gösteriyor. İşlemleri altında değer kaybettirmeyen nadir bilezik çeşitlerinde biri olan hazır bilezik günümüzde özellikle Orta Doğu ülkelerinde çok kullanılıyor.