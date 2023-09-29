Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de tanıtıldı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, 60 esnafla birlikte ziyaret ettikleri Dubai’de kentin ekonomisine ve sektöre katkı sağlayacak görüşmelerde bulunduklarını belirtti. Dubai çıkartmasında kentin hasır bileziği tanıtıldı.

Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de tanıtıldı
Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de tanıtıldı
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel öncülüğünde iş adamları ile bir araya gelip, Diyarbakır’a davet ettiklerini söyleyen Yüksel, "Diyarbakır’da altın fuarımız olacak. Dubaili dostlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik, kentimizi ve hasır bileziğimizi anlattık. İlişkilerimizi daha da geliştirip sektörümüze, kentimize ve ülkemize katkılar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

diyarbakır hasır bileziği tanıtıldı

Diyarbakır Hasır Bileziği Dubai'de Tanıtıldı!

El emeği ile üretilen narin parçaların başında gelen Diyarbakır hasır bileziği estetiksek açıdan çeşitlilik gösteriyor. İşlemleri altında değer kaybettirmeyen nadir bilezik çeşitlerinde biri olan hazır bilezik günümüzde özellikle Orta Doğu ülkelerinde çok kullanılıyor. 

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# Diyarbakır # diyarbakır # hasır bilezik
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