Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretsiz doğal gaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta gerçekleştirilen 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu. " Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe gelen doğalgaz tüketimi harcaması bir yıl boyunca faturalardan düşecek." diyen Erdoğan, enerjide bağımsızlık vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım atıyoruz. Bu gurur milletimizin tamamına ait.

- İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik

- Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız.

- Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir

- (Karadeniz doğal gazı) Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.