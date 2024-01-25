Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kendisine yöneltilen soruya "Doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi. Bu cümleler milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

'FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ'

Bakan Bayraktar'ın açıklamasının devamı ise şu şekilde:

- Faturalarla ilgili dünyadaki öngörümüz bu çerçevede olduğu için açıkçası şu an doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz önümüzdeki dönemle alakalı. Petrol piyasasında da tabi özellikle otomatik fiyatlandırmadan dolayı başka bir değişken de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama petrol, akaryakıt fiyatlarında bir düzenleme ihtiyacı doğurabilir. Zaman zaman yukarı, zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Ama doğal gaz ve elektrikte, onu daha net söyleyebilirim, Türkiye için herhangi bir fiyat artışı ön görmüyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu yıl içinde nükleer santrali de devre alma hedefinde olduklarını aktardı ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ihtiyacı olan enerji miktarına da değindi. Bakan Bayraktar'ın açıklamalarının devamı ise şu şekilde: