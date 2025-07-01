Doğal gaza büyük zam: Konutta %24,6, sanayide %7,86 artış

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bütçe hedefleri doğrultusunda doğal gaz toptan satış fiyatlarına yönelik değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Doğal gaza büyük zam: Konutta %24,6, sanayide %7,86 artış
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.”

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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