Doğalgaz faturasında yeni dönem!

Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 yılı Şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmeyi planlıyoruz. Bu çalışma iller bazında yapılacak," diye konuştu. Ayrıca, Rusya ile mevcut doğalgaz anlaşmasının 2025'te sona ereceğini hatırlatan Bayraktar, "Türkiye olarak özel bir fiyat talep ediyoruz. 2025 yılı sonunda bitecek olan büyük bir kontratın yenilenme koşullarını da görüşüyoruz. Burada kapsamlı bir paket anlaşmaya ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.