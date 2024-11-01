Doğalgaz faturasında yeni dönem!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte uygulanacak olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması" prensibinin doğalgazda da hayata geçirileceğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Doğalgaz faturasında yeni dönem!
Yayınlanma:

 Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 yılı Şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmeyi planlıyoruz. Bu çalışma iller bazında yapılacak," diye konuştu. Ayrıca, Rusya ile mevcut doğalgaz anlaşmasının 2025'te sona ereceğini hatırlatan Bayraktar, "Türkiye olarak özel bir fiyat talep ediyoruz. 2025 yılı sonunda bitecek olan büyük bir kontratın yenilenme koşullarını da görüşüyoruz. Burada kapsamlı bir paket anlaşmaya ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi ve İYİ Parti birleşecek mi? Özdağ ve Dervişoğlu yarın bir araya gelecek!Zafer Partisi ve İYİ Parti birleşecek mi? Özdağ ve Dervişoğlu yarın bir araya gelecek!Siyaset
doğalgaz faturası
Günün Manşetleri
15 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliğiyle ilgili açıklama
Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla faiz stopajı yükseltildi
3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!
Narkotik operasyonu: 218 tutuklama!
"Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir"
Sahte madeni euro operasyonu
9 İlde yasa dışı bahis operasyonu
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Çok Okunanlar
3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi! 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!
Edirne'de korkunç kaza Edirne'de korkunç kaza
Cumhurbaşkanlığı kararıyla faiz stopajı yükseltildi Cumhurbaşkanlığı kararıyla faiz stopajı yükseltildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vekaletnamesi ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vekaletnamesi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı