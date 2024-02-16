Dolar kaç TL olacak? Merkez Bankası tahmini açıkladı
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren şubat ayı anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40.02 TL oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40.02 oldu. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise 40.64'ten 41.15 seviyesine çıktı.