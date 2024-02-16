Dolar kaç TL olacak? Merkez Bankası tahmini açıkladı

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren şubat ayı anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40.02 TL oldu.

Dolar kaç TL olacak? Merkez Bankası tahmini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40.02 oldu. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise 40.64'ten 41.15 seviyesine çıktı.

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