Döviz Kuru Yükselişe Geçti Altın Yeni Rekor Kırdı

Bir süredir durağan seyreden döviz kuru yeniden hareketlendi. Dolar kuru, 28 buçuk liraya kadar yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, Avro kuru 30 lira sınırında işlem gördü.

Döviz kurundaki yükseliş altına da sıçradı. Altındaki artış 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Gram altın ise bin 87 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.

ABD Petrolünde Düşüş

ABD ham petrolü ise Çarşamba günü yüzde 1,9'luk yükselişin ardından varil başına 88 dolara düştü.

Borsa İstanbul, kritik seviye olan 8000 puanın altında işlem görmeye devam ederken; endeks pozitif tarafta ilerliyor. Uzmanlar, endeksin 8000 puanın üzerinde kalıcı olmadığı sürece tepki alımlarının sınırlı kalabileceğini belirtti.

KKM'de Düşüş İvmesi

Kur korumalı mevduat sistemine bakıldığında ise 72,9 milyar lira gerileme kaydedildi.

Böylelikle KKM'de iki haftada yaklaşık 150 milyar TL'lik rekor düşüş görüldü. Dolar cinsinden bakıldığında kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 112,4 milyar dolar oldu.