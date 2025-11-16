DSİ 1389 PERSONEL ALIMI | Başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, KPSS gerekiyor mu?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ’nin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1389 personel alınacağını açıkladı. Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar için gözler resmi duyuruya çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1389 personel alınacağını duyurdu. Bakan Yumaklı açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından DSİ personel alımıyla ilgili başvuru tarihi, başvuru şartları, kadro dağılımı ve KPSS kriterleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. DSİ’nin alım yapılacak pozisyonları ve başvuru sürecine ilişkin detayların kısa süre içinde Resmi Gazete ve ilgili kurum duyurularıyla paylaşılması bekleniyor.

1389 personelin ülkenin farklı bölgelerinde taşra teşkilatında görevlendirileceği belirtildi. Başvuru ekranı, KPSS şartı ve alım kriterleri, ilan yayımlandığında netlik kazanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte süreç yakından takip edilmeye devam ediyor.

