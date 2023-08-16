Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de

Dünya'nın en iyi hava yolculuğu olan business class kategorisinin sonuçları belli oldu. O havayolları zirvede.

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de
Editör: Mustafa Çakır

Tipalti'nin İş Seyahati Endeksi’ne göre uçakların business class bölümündeki yolculara sunulan olanak ve sağlanan hizmet açısından en iyi havayolu şirketi Oman Air. 
Oman Air’i, Cathay Pacific Airways izliyor. Hong Kong merkezli havayolu, 60'ın üzerinde noktaya uçuş yapıyor.

Üçüncü sırada ise Tayvan merkezli EVA Air yer alıyor. Havayolu 30 farklı ülkeye uçuyor.

Tipalti'nin İş Seyahati Endeksi, havayolu şirketlerinin uçağın business class bölümünde yolcuya sağlanan hizmet, dinlenme salonu olanakları, koltuk konforu ve uçak içi eğlence gibi faktörlerin de yer aldığı konulardan oluşturuluyor.

BUSİNESS SINIFINDA EN İYİ 10 HAVA YOLU ŞİRKETLERİ NEDİR?

1- OMAN AİR (8.39)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 1

2-CATHAY PACİFİC (8.28)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 2

3- EVA AİR (7.93)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 3

4- QATAR AİRWAYS (7.7)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 4


5- VİSTARA (7.47)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 5


6- JAPAN AİRLİNES (7.24)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 6

 

7- ASİANA AİRLİNES (6.9)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 7


8- KENYA AİRWAYS (6.9)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 8

9- QANTAS AİRWAYS (5.98)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 9


10- SİNGAPORE AİRLİNES (5.75)

Dünyanın en iyi business class havayolları 2023 listesi yayınlandı! Oman Air zirve'de - Resim : 10

# business class # en iyi # uçak
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