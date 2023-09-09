Dünya'nın en sağlıklı ilacı! Balya’da aronya hasadı başladı

Balya İlçesi Kayalar Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, Tarım İl Müdürü Erkan Alkan üreticiler ile birlikte bahçede aronya hasadı yaptı.

Dünya'nın en sağlıklı ilacı! Balya’da aronya hasadı başladı
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Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan ve "süper meyve" olarak da bilinen aronya, besin değeri yüksek olup ve antioksidan özelliği taşıyor. Balıkesir’in verimli topraklarına ve iklim şartlarına uyum sağlayan aronya hasadında verim üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aronya meyvesi

DÜNYA'NIN EN SAĞLIKLI İLACI!

Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, katma değeri yüksek ürünlerin Balıkesir’e kazandırılmasının önemine değinerek, Balıkesir ilinde son 2 yılda aronya ekiliş alanında 21 kat artış olduğunu belirtti.

Aronya meyvesi

Alternatif tarım ürünlerinin bölgede yeni kazanç kapısı olduğundan bahsedilen programa İl Müdürü Erkan Alkan, Balya İlçe Müdürü İbrahim Göçer, Kayalar Mahallesi Muhtarı Ali Yağcı, teknik personel ve üreticiler katıldı.

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