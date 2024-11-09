Dünyanın konuştuğu suikast: Kripto para uzmanı öldürüldü

Brezilya’da yerel saatle 16.03’te meydana gelen saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, terminalde bekleyen bir araçtan inen iki kapüşonlu saldırganın ellerinde hafif makineli tüfeklerle Gritzbach’a tekrar tekrar ateş ettiği görüldü. Kaçmaya çalışan Gritzbach, valizini düşürmesine rağmen kurşunlardan kurtulamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcılıkla Yapılacak Anlaşma İtirafçı Olmasını Sağlayacaktı

Yerel basına göre, Gritzbach, PCC'nin mali operasyonlarına ilişkin önemli bilgilere sahipti ve bunları savcılıkla paylaşmaya hazırlanıyordu. Brezilyalı yetkililer, Gritzbach’tan örgütün para aklama ve diğer suç faaliyetleri hakkında bilgi almayı planlıyordu. İtirafçı olması karşılığında adli af ve cezasında indirim önerildiği öğrenildi.

Görüntülerde, Gritzbach’ın otobüse binmeye çalışırken yakın mesafeden hedef alındığı ve havalimanı önünde beyaz dumanın yükseldiği görüldü. Saldırının ardından terminalde büyük bir panik yaşandı ve yolcular hızla kaçıştı.

PCC'nin Yapısı ve Etkisi

1990'ların başında Sao Paulo'daki bir cezaevinde kurulan PCC, zamanla Brezilya’nın en güçlü ve korkulan suç örgütlerinden biri haline geldi. Örgüt, yıllar içinde 30 binden fazla üyeye ulaştı ve yalnızca Lizbon'da bile 1000’den fazla iş ortağı olduğu biliniyor. Etkisini Güney Amerika’nın ötesine, Afrika ve Avrupa’ya kadar genişletti.

Lider Hapishaneden Yönetiyor

Örgütün lideri 'Marcola' lakaplı Marcos Willians Herbas Camacho, hapishaneden örgütü yönetmeye devam ediyor. PCC, uyuşturucu kaçakçılığı ve banka soygunları gibi büyük çaplı suçlarla anılıyor. Mahkumlardan toplanan aidatlar ve üyelik prosedürleriyle örgüt, son derece organize bir yapı oluşturmuş durumda.

Katılım Kolay, Ayrılık Ölümcül

Uzmanlar, PCC'ye katılmanın kolay ancak ayrılmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor. Örgütten ayrılma girişimlerinin çoğu, ölümle sonuçlanıyor. Dört yıl önce, örgütten ayrılmak isteyen ve hücresinde ölü bulunan "Japones" lakaplı Geraldo de Souza Pereira Neto bunun bilinen örneklerinden biri.

'Dünyanın En Tehlikeli Örgütü'

Stratejik ve Ulusal Çalışmalar Merkezi’nden Ryan Berg, PCC’yi "adını belki duymadığınız en güçlü, en gelişmiş ve en tehlikeli suç örgütü" olarak tanımladı. Uzmanlara göre PCC, yalnızca bir suç örgütü değil, aynı zamanda idari bir yapı gibi işliyor.

Sao Paulo yetkililerinin verilerine göre, PCC, 2023 yılında uluslararası kokain ticaretinden yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti. Örgütün bu ekonomik gücü ve geniş ağı, uluslararası alanda da dikkat çekiyor.