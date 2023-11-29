2023 yılının son aylarında açıklanan harç zamları sonrası vatandaşlar E-devlet sistemine akın etti. 10 yıllık pasaport çıkartmak için E-Devlet sistemine girenler karşılaştıkları en büyük sorun randevu alma oldu. Son tarih 29.12.2023 olması bekleniyor.

E-Devlet'te Yoğun Günler! 3 Katına Çıkacak olan Pasaport Harcı İçin Son Tarihler

2024 yılında pasaport çıkartmak isteyenler yüzde 58,46 oranında bir zamla karşı karşıya kalacak. Bu durumda, 6 aylık pasaport harcı 1.219 liradan 1.929 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 1.772 liradan 2.808 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 2.861 liradan 4.533 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 3.819 liradan 6.057 liraya, 3 yıldan fazla olan pasaport harçları ise 5.548 liradan 8.788 liraya çıkabileceği konuşuluyor. Harçlara yapılan 58,46 oranındaki zam doğrultusunda bu rakamların olması düşünülürken bazı uzmanlar ise zamların 3 katına çıkabileceğini de öne sürdü. Ayrıca, 793 lira olan pasaport defter ücreti de 1.257 liraya yükselebilir. Bu yüzden vatandaşlar yoğun bir şekilde E- Devletten başvurularını yapıyor.

Peki Pasaport için Evraklar Nelerdir?

Türkiye Vatandaşlık Kimlik Belgesi, Geçici Kimlik Belgesi

Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Ergin olmayan kişilerin ya vasisi ya da vasi tarafından imzalanan muvafakatname,



Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Bu süreç bordo pasaport alanlar için geçerlidir.