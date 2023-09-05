Ebebek borsada ne zaman işlem görecek?

Anne ve bebek ürünleri alanında faaliyet gösteren Ebebek, 46,50 TL fiyatla halka arz edilmişti. Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada Ebebek'in 7 Eylül'de işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Ebebek borsada ne zaman işlem görecek?
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Anne ve bebek eşyaları alanında hizmet veren Ebebek 46,50 TL'den halka arz olmuştu. 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında talep toplamıştı. 4 Eylül'de toplanan taleplerin hesaplara dağıtımı gerçekleşti. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Ebebek 7 Eylül'de işleme açılacak.

 ŞİRKETİN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

- Ebebek Mağazacılık A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 160.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,50 TL/pay baz fiyat, "EBEBK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
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