Ebebek borsada ne zaman işlem görecek?

Anne ve bebek eşyaları alanında hizmet veren Ebebek 46,50 TL'den halka arz olmuştu. 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında talep toplamıştı. 4 Eylül'de toplanan taleplerin hesaplara dağıtımı gerçekleşti. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Ebebek 7 Eylül'de işleme açılacak.

ŞİRKETİN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE: