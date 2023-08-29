Ebebek Halka Arz Ediliyor! İşte talep toplama tarihleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satılacak. Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ebebek'in 136 milyon TL olan sermayesinin bedelli olarak 160 milyon TL'ye artırılması sırasında oluşan 24 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ahmet Afif Topbaş’ın sahip olduğu 8.387.005 TL nominal değerli, Mahmud Muhammed Topbaş'ın sahip olduğu 1.692.116 TL nominal değerli, Musa Topbaş’ın sahip olduğu 1.676.572 TL nominal değerli, Halil Erdoğmuş’un sahip olduğu 1.073.359 TL nominal değerli, Fatma Hande Topbaş’ın sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli, Fatma Zehra Ülker’in sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli ve Kamal Anthony Hatoum’ın sahip olduğu 1.670.948 TL nominal değerli B Grubu paylarolmak üzede toplam 40 milyon TL pay Halka Arz edilecek.

EBEBEK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.