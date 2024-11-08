Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024’teki finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Bu dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,82 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,20 oranında yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.

Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,03 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,46 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Amerikan Doları ise Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,71, DİBS yüzde 0,99, Euro yüzde 2,42 oranında kazanç sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 10,81 oranında kayıp yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde, Amerikan Doları yüzde 2,25, DİBS yüzde 2,52, Euro yüzde 3,93 ve BIST 100 endeksi yüzde 12,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

3, 6 ve 12 Aylık Performanslar

Üç aylık dönemde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,00 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,60 oranında en yüksek reel getiri sağladı. Bu dönemde, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 22,03 ve TÜFE'ye göre yüzde 25,01 oranında en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık dönemde, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Külçe altın ise bu süre zarfında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,02, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,73 oranında getiri ile ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 16,03 ve TÜFE'ye göre yüzde 21,54 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Değerlendirmeler

Yıllık bazda külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,34 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,89 oranında en yüksek reel getiriyi sağladı. Öte yandan, BIST 100 endeksi yıllık değerlendirmede yatırımcısına en fazla kayıp yaşatan araç oldu; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,56 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,74 oranında kayıp verdi.

Genel Değerlendirme

Külçe altın, yatırımcıların tercih ettiği en yüksek getiriyi sağlayan araç olurken, diğer finansal araçlar enflasyon karşısında büyük ölçüde erime yaşadı. BIST 100 endeksinin özellikle yatırımcısına en fazla kaybettiren araç olması dikkat çekti.