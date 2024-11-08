Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Ekim 2024'te finansal yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri külçe altında kaydedildi. TÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 3,20 oranında reel getiri sağladı ve bu performansıyla diğer yatırım araçlarını geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yayınlanma:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024’teki finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Bu dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,82 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,20 oranında yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.

Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,03 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,46 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Amerikan Doları ise Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,71, DİBS yüzde 0,99, Euro yüzde 2,42 oranında kazanç sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 10,81 oranında kayıp yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde, Amerikan Doları yüzde 2,25, DİBS yüzde 2,52, Euro yüzde 3,93 ve BIST 100 endeksi yüzde 12,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

3, 6 ve 12 Aylık Performanslar

Üç aylık dönemde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,00 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,60 oranında en yüksek reel getiri sağladı. Bu dönemde, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 22,03 ve TÜFE'ye göre yüzde 25,01 oranında en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık dönemde, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Külçe altın ise bu süre zarfında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,02, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,73 oranında getiri ile ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 16,03 ve TÜFE'ye göre yüzde 21,54 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Değerlendirmeler

Yıllık bazda külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,34 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,89 oranında en yüksek reel getiriyi sağladı. Öte yandan, BIST 100 endeksi yıllık değerlendirmede yatırımcısına en fazla kayıp yaşatan araç oldu; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,56 ve TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,74 oranında kayıp verdi.

Genel Değerlendirme

Külçe altın, yatırımcıların tercih ettiği en yüksek getiriyi sağlayan araç olurken, diğer finansal araçlar enflasyon karşısında büyük ölçüde erime yaşadı. BIST 100 endeksinin özellikle yatırımcısına en fazla kaybettiren araç olması dikkat çekti.

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Su seviyesi 15 ay sonra yüzde 30'un altına düştüİstanbul'un barajları alarm veriyor! Su seviyesi 15 ay sonra yüzde 30'un altına düştüYurt
borsa istanbul BIST 100 dolar
Günün Manşetleri
Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün
Mansur Yavaş'tan konser ücreti açıklaması
Can kaybı 43 bin 508’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
Yıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyımlarla ilgili açıklama
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklama
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın başkanlığı kazanmasını değerlendirdi
Çok Okunanlar
KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat" Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam 1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam