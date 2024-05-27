Ekonomide 'Carry trade' dönemi! 'Carry trade' nedir?

Hükümet, ekonomide geçici iyileşme için 'Carry trade' girişlerinin önünü açıyor. Ekonomistler ise yabancı yatırımcının yüksek faizle yatırım yapması anlamına gelen 'Carry trade'e karşı uyarılarda bulunuyor. Uzun vadeli olmadığına dikkat çekiliyor.



Hükümet ekonomik krizi geçici önlemlerle çözmeye çalışıyor. Yabancı yatırımcının yüksek faizle yatırım yapması anlamına gelen 'Carry trade' girişleri ekonomistlerin de gündeminde.



Ekonomistler, Carry trade'in uzun vadeli olmadığına dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcının yüksek faizle yatırım yapması pek çok riski de içinde barındırıyor.



Yabancı yatırımcı, faiz getirisinin en yüksek olduğu alanlara yöneliyor.





