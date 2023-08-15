Ekonomik kriz esnafı da zora sokuyor! Pazar esnafı alım gücünün düştüğüne vurgu yaptı

Artan maliyetler toplumun her kesimi gibi esnafı da zora sokuyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Dikmen Sosyete Pazarı esnafı enflasyondan da hızlı artan tezgah kiralarından şikayetçi.

Enflasyon ile başa çıkamadıklarını söyleyen pazar esnafı, vatandaşın da alım gücünün düştüğüne dikkat çekti.

Vatan Partisi Esnafın sorunlarına çözüm üretmek için Dikmen Sosyete Pazarı’nda idi. Çankaya İlçe Örgütü'nün esnaf ziyaretine Merkez Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç da katıldı. Heyet, Dikmen pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Oruç esnaflara ekonomik krizden çıkışın yöntemini aktardı, Vatan Partisi'nin programına vurgu yaptı.

Pazar esnafı artan zamlardan dolayı kıt kanaat geçindiğini kaydetti.