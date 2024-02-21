Ekonomiye güven azaldı! İşte TÜİK'in açıkladığı çarpıcı veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "tüketici eğilim anketi" sonuçlarından hesaplandı.

TÜİK'in açıklamasına göre, tüketici güven endeksi şubatta, geçen aya kıyasla yüzde 1,3 azaldı. Geçen ay 80,4 olan endeks, bu ay 79,3 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ocakta 67,2 iken şubatta yüzde 0,1 azalışla 67,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,5 iken şubatta yüzde 1,6 azalış göstererek 78,2 oldu.

Geçen ay 77,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,4 değer kaybederek bu ay 74,6 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 97,9 iken şubatta yüzde 0,3 azalarak 97,5 olarak belirlendi.